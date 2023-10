Nach WM-Titel: Wagner-Brüder gewinnen ersten NBA-Test

Mit Orlando Magic gewann das deutsche Brüder-Duo in der Nacht zum Mittwoch das Testspiel bei den New Orleans Saints mit 122:105. Während Franz Wagner als Starter neun Punkte auflegte, kam Moritz von der Bank auf sechs Zähler und fünf Rebounds.

Am 10. September hatten die Wagners mit der deutschen Nationalmannschaft in Manila sensationell den WM-Titel geholt. Mit Orlando wollen sie in der neuen Spielzeit, die in der Nacht zum 26. Oktober mit dem Heimspiel gegen die Houston Rockets beginnt, am Play-In-Turnier für die Play-offs schnuppern. In der Vorsaison war das Team aus Florida im Osten nur auf Platz 13 gekommen.