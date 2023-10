NBA-Start: Jokic stellt James in den Schatten

Basketball-Superstar Nikola Jokic vom Meister Denver Nuggets hat zum NBA-Start ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. In der Nacht zum Mittwoch führte der Serbe den Champion im Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit gegen LeBron James und die Los Angeles Lakers zu einem 119:107-Sieg. Dabei legte Jokic mit 29 Punkten 13 Rebounds und elf Assists ein Triple-Double auf.

Vor der Partie erhielten Jokic und Co. im Rahmen einer feierlichen Zeremonie ihre Meisterringe und das erste Meisterbanner in der Franchise-Geschichte wurde unter das Hallendach gezogen. "Ich glaube, die ganze Zeremonie hat uns einen Schub gegeben", sagte Jokic, zweimaliger Liga-MVP und MVP der vergangenen NBA-Finals: "Wir wollten uns den Abend nicht verderben lassen."

„Die erste Halbzeit war fantastisch für uns, aber dann haben wir irgendwie nachgelassen“, so Jokic: „Aber am Ende des Spiels waren wir dann wirklich gut und haben das Spiel gewonnen.“ Der 28-Jährige hatte nach der anstrengenden NBA-Saison die WM in Asien sausen lassen, um für die neue Spielzeit wieder fit zu sein. Die erfolgreiche Titelverteidigung hielt Jokic nach dem Sieg gegen die Lakers bereits für möglich: „Wenn wir wie heute Abend spielen, denke ich, dass wir eine Chance haben“, sagte er bei TNT: „Warum nicht?“