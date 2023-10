NBA: Teenager-Gala! Das schaffte bislang nur LeBron

Damit zog der 19-Jährige mit niemand geringeres als LeBron James gleich, der bislang der einzige Teenager war, dem in der NBA mindestens 20 Punkte, 15 Rebounds und fünf Assists in einem Spiel gelangen.

Zudem stahl der Youngster, der im Draft 2022 an Position 13 von den Charlotte Hornets ausgewählt wurde, Zach LaVine die Show. Der Bulls-Guard stellte in der Little Caesars Arena in Detroit mit 51 Punkten eine neue Karrierebestleistung auf. Trotzdem musste der 28-Jährige die zweite Saisonniederlage des Teams aus Chicago akzeptieren.