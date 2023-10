NBA: Wembanyama überzeugt trotz Niederlage bei Debüt - Auch Gegner Doncic schwärmt

Es waren bloß die ersten drei Punkte in der NBA, aber sie sagten so viel aus. Victor Wembanyama stieg hoch, der Ball verließ seine Hand fast auf Ringniveau, Maxi Kleber streckte sich vergeblich. 2,08 Meter misst der Deutsche, doch er war einfach - viel zu klein. Das „Alien“ hatte damit losgelegt, Supertalent Wembanyama gab gleich beim Debüt in der NBA einige Kostproben.