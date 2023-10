NBA: Darum plagen das neue NBA-Phänomen Wembanyama „Bauchschmerzen“

Basketball-Supertalent Victor Wembanyama geht mit Vorfreude und etwas Anspannung in sein NBA-Debüt. „Ich habe ein bisschen Schmetterlinge im Bauch, wie ich es vor jedem Spiel habe, je nachdem, was auf dem Spiel steht. Aber es ist auch nicht so, dass ich zittere - nur ein bisschen Bauchschmerzen“, sagte der 19-Jährige vor seiner Premiere in der Nacht zum Donnerstag (3.30 Uhr) gegen die Dallas Mavericks.