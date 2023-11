LeBron James eröffnet Museum in Akron: "Immer mein Traum"

LeBron James‘ Weg vom Basketball-Wunderkind zum besten Punktesammler der NBA -Geschichte - er wird dort gewürdigt, wo alles begann. Denn in Akron/Ohio, der Heimatstadt der 38-Jährigen, wird am 25. November ein Museum eröffnet, das den zahlreichen Meilensteinen des Sportidols gewidmet ist. Dies berichten US-amerikanische Medien übereinstimmend. Der Name: „LeBron James‘ Home Court“.

James ist vierfacher NBA-Champion

Das multimediale Museum, das sich in einem durch James' Stiftung ermöglichten Gebäudekomplex befindet, zeigt eine Nachbildung der Wohnung, in der er bei seiner Mutter Gloria aufwuchs. Zudem werden Gegenstände aus seiner Kindheit und Highschool-Karriere ausgestellt. Auch Erinnerungen an seine insgesamt vier Meistertitel in der US-Profiliga NBA mit Miami Heat, den Cleveland Cavaliers und den Los Angeles Lakers dürfen nicht fehlen.