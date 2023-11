NBA: Wembanyama historisch - aber Pleitenserie der Spurs geht nach Mega-Einbruch weiter

Basketball-Jungstar Victor Wembanyama kommt mit den San Antonio Spurs in der NBA weiterhin einfach nicht in Fahrt. Trotz eines Double-Double des 19 Jahre alten Franzosen verloren die Spurs beim 108:120 gegen die Memphis Grizzlies bereits das achte Spiel in Serie und stehen nun mit nur drei Siegen aus 13 Spielen auf dem letzten Platz der Western Conference.