NBA: Nach Würge-Eklat: NBA zieht Draymond Green aus dem Verkehr

Rudy Gobert, der von Green attackiert wurde, bekam eine Strafe in Höhe von 25.000 US-Dollar. Goberts Mitspieler bei den Minnesota Timberwolves, Jaden McDaniels, sowie Klay Thompson von den Warriors, haben ebenfalls eine Geldstrafe in der gleichen Höhe erhalten.

Am Dienstagabend (Ortszeit) verloren die Warriors die Partie zu Hause gegen die Timberwolves mit 101:104 Punkten. Nach nicht einmal zwei gespielten Minuten und einem Stand von 0:0 spielte sich die skurrile Szene ab.

Nach einem Trikotziehen von McDaniels an Thompson kam es zur Rangelei zwischen Spieler beider Klubs und Green nahm Gobert zeitweise in den Schwitzkasten.

Somit flogen Green, Thompson und McDaniels noch vor dem ersten Punkt vom Platz. Für Green ist es bereits der zweite Platzverweis in dieser Saison gewesen und der 19. in seiner Karriere. Green ist damit mehr als doppelt so häufig hinausgeworfen worden wie jeder andere aktive NBA-Profi.