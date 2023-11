NBA; Schröder verrät deutsches WM-Erfolgsgeheimnis

Für Dennis Schröder ist es ein Privileg, sich mit den besten Spielern der Welt messen zu dürfen. „Es ist nicht normal, in der NBA zu spielen“ , sagte der Guard von den Toronto Raptors im ran -Interview, „dass du das als Hobby machen und dabei so viel Geld verdienen kannst, sodass du deiner Familie helfen kannst - etwas Besseres gibt es nicht.“

Wichtiger für ihn war aber der sensationelle WM-Sieg mit Deutschland im Sommer - dabei verriet er das Erfolgsgeheimnis: „Team-Chemie ist alles. Das braucht man einfach, um erfolgreich spielen zu können. Bei der Nationalmannschaft waren wir in diesem Sommer die am meisten zusammengerückten Teamkollegen des ganzen Turniers.“

Schröder lobt deutsche WM-Helden

Deshalb gebe es auch keinen Grund "mit Frustration ins Training" zu gehen. "Wir haben den besten Job, den es gibt", so Schröder: "Das muss jeder einfach nur verstehen. Wenn wir das haben und jeder das einfach genießt, dann werden wir auch viel erreichen."

Demütig blicke er dabei auf seine Anfänge in der deutschen Heimat zurück: „Als ich in Braunschweig aufgewachsen bin, hätte keiner gedacht, dass ich überhaupt erfolgreich sein würde.“ Nun spielt Schröder bereits seit einer Dekade in der besten Basketballliga der Welt.