NBA: Unfallschock! Kelly Oubre Jr. von den Philadelphia 76ers von Auto erfasst

Schock für die Philadelphia 76ers in der NBA! Ihr Star Kelly Oubre Jr. wurde am Freitagabend von einem Auto unweit seiner Wohnung erfasst und dabei verletzt. Der Spieler war zu Fuß unterwegs.

Oubre-Unfall: Polizei sucht Autofahrer

Die Polizei berichtete in einer Mail an die Associated Press , dass Oubre Jr. beim Überqueren einer Straße erfasst wurde. Der Autofahrer habe sich danach vom Unfallort entfernt. Nach ihm werde gesucht, die Ermittlungen liefen, berichtete die Polizei.

Bisher kam er im Schnitt auf 16,3 Punkte pro Partie und versenkte 50 Prozent seiner Würfe aus dem Feld. Er spielt damit in dieser Saison so gut wie noch nie zuvor in seinen neun Spielzeiten in der NBA.