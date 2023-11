NBA: Schröder beendet dunkle Raptors-Serie

Zweiter Sieg im fünften Spiel: Weltmeister Dennis Schröder hat die Toronto Raptors in der NBA mit einer starken Leistung zurück in die Erfolgsspur geführt. Nach zuvor drei Niederlagen in Serie landeten die Kanadier in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga einen 130:111-Kantersieg gegen die Milwaukee Bucks, der deutsche Nationalmannschaftkapitän erzielte mit 24 Punkten und 11 Assists ein Double-Double.