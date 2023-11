Verkauf der Mavs so gut wie besiegelt - Cuban behält aber wohl operative Kontrolle über Dallas Mavericks

Der Verkauf der Mehrheitsanteile an den Dallas Mavericks ist so gut wie besiegelt. US-Medienberichten zufolge hat sich Klubbesitzer Mark Cuban mit der Unternehmer-Familie Adelson auf einen Preis von 3,5 Milliarden US-Dollar (ca. 3,2 Mio Euro) geeinigt.

Die Betreiber des Casino-Resorts Las Vegas Sands würden damit formal die Kontrolle an der NBA-Franchise übernehmen. Der Deal solle bis zum Ende des Jahres abgeschlossen werden.

"Die Familien Adelson und Dumont haben verbindliche Kaufverträge abgeschlossen", hieß es in einer Erklärung: "Die Familien streben einen Abschluss der Transaktion bis zum Jahresende an, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen und der Zustimmung des NBA Board of Governors."