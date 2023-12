„Greek Freak“ überholt NBA-Legende

Lillard zauberte ein Double-Double mit 39 Punkten und elf Rebounds aufs Scoreboard. Bei den Punkten konnte der „Greek Freak“ mit 26 Zählern zwar nicht ganz mithalten, dafür dominierte der Forward mit 17 Rebounds an den Brettern und kam am Ende ebenfalls auf ein Double-Double.

Damit stellte Antetokounmpo nicht nur einen neuen persönlichen Saisonbestwert in puncto Rebounds auf, er zog damit auch an NBA-Legende Kareem Abdul-Jabbar vorbei. Der hielt bislang den Rekord für Rebounds im Bucks-Trikot. „Das ist ein großes Kompliment“, sagte der 29-Jährige nach dem Match. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand davon ausgegangen ist, dass der dürre Junge aus Griechenland, der kam und in der G-League spielen sollte, in der Lage sein würde, den Rekord von Kareem Abdul-Jabbar zu brechen.“ Aktuell steht der Grieche bei 7.165 Rebounds für die Bucks.