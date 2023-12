Horrorserie geht weiter: Detroit stellt Negativrekord ein

Trotz heftiger Gegenwehr geht die Rekord-Horrorserie der Detroit Pistons in der Basketball-Profiliga NBA weiter. Das Team aus Michigan verlor in der Nacht zu Freitag nach Verlängerung 122:128 bei Rekordmeister und Titelanwärter Boston Celtics. Durch die 28. Niederlage in Folge hat Detroit den Negativrekord der Philadelphia 76ers eingestellt.