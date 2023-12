NBA Cup: Davis und James führen Lakers zum Triumph

Das Superstar-Duo Anthony Davis und LeBron James hat die Los Angeles Lakers zum ersten Titel der NBA-Saison geführt. Die Kalifornier besiegten im Finale des In-Season-Turniers die Indiana Pacers mit 123:109 und sicherten sich in Las Vegas die Trophäe beim neugeschaffenen Pokal-Wettbewerb "NBA Cup".

"Wir haben Geschichte geschrieben", jubelte der 38 Jahre alte James. "Jedes Mal, wenn man auf der richtigen Seite der Geschichte steht, sollte man es nutzen." Davis sagte nach seiner Gala-Vorstellung: "Wir wissen, dass es nicht das wahre Ding ist, aber wir machen immer weiter Schritte in die richtige Richtung. Unsere Energie, unser Einsatz zu Beginn des Spiels und unsere Konzentration waren einfach überragend."

Beim In-Season Tournament zogen wie in den Play-offs die besten Teams aus Osten und Westen ins Finale ein. In der ersten Turnierphase hatten beide Conferences zunächst in je drei Fünfergruppen die Viertelfinalisten ausgespielt.