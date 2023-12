NBA Cup: Historischer Titel! "Shaq-like!" Davis stellt LeBron in den Schatten

LeBron jubelt: „Haben Geschichte geschrieben“

Der Titelgewinn im ersten NBA Cup sorgt noch für eine kleine Randnotiz in der ewigen Rivalität mit den Boston Celtics. An NBA-Titeln liegen die Lakers und Celtics mit jeweils 17 Titeln gleichauf und teilen sich dementsprechend den Titel des Rekordchampions. Nun hat die Glamour-Franchise aus Los Angeles aber einen Titel mehr in der Vitrine. Zwar zählt am Ende des Tages der NBA-Titel, aber in einer Rivalität, die über so viele Jahre hinweg andauert, nehmen die Lakers-Fans diese kleine Pointe bestimmt gerne mit.