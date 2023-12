NBA: Historische Doncic-Show! Wagner-Brüder und Schröder verlieren

Historische Show von NBA -Superstar Luka Doncic ! Der Slowene legte beim 147:97-Sieg der Dallas Mavericks über die Utah Jazz sein 60. Triple-Double hin (40 Punkte, zehn Rebounds, elf Assists) und überholte damit NBA-Legende Larry Bird in der ewigen Rangliste. Dieser hatte zuvor auf Platz neun gestanden.

Doncic gelang sein Triple-Double in unglaublichen 32 Minuten. Zugleich war es das erste 25-Punkte-Triple-Double der NBA-Geschichte in nur einer Spielhälfte - schon zur Pause hatte der 24-Jährige 29 Punkte, zehn Rebounds sowie zehn Assists auf dem Konto. Der am Zeh verletzte Nationalspieler Maximilian Kleber kam nicht zum Einsatz.