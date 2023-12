NBA: Irving-Schock überschattet Doncic-Gala

Sportlich läuft es für die Dallas Mavericks in der NBA . Der 125:112-Auswärtssieg bei den Portland Trail Blazers war der 13. Erfolg der Texaner in der laufenden Saison. Damit rangieren die Mavs aktuell auf Rang drei der Western Conference und dürfen von den Playoffs träumen.

Allerdings musste das Team um Superstar Luka Doncic einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Kyrie Irving verletzte sich am rechten Fuß und musste im Rollstuhl aus der Halle gefahren werden. Besonders bitter: Die Blessur resultierte aus einem Zusammenprall mit dem eigenen Teamkollegen.

Zwar konnte der achtmalige All-Star seine beiden Freiwürfe noch verwandeln, musste kurz darauf aber das Feld verlassen. Der 31-Jährige wurde in die Kabine gebracht, wenig später gab es ein Update, dass er das Moda Center in einem Rollstuhl verlassen habe. Die Mavericks gaben per X (ehemals Twitter) bekannt, dass der Guard nicht ins Spiel zurückkehren werde. Weitere Informationen zu der Verletzung liegen aktuell noch nicht vor.