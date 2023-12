NBA: Dennis Schröder knackt 10.000-Punkte-Marke

Weltmeister Dennis Schröder hat mit seinen Toronto Raptors eine Pleitenserie von vier Spielen gestoppt und dabei einen Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Beim 135:128 gegen seinen Ex-Klub Atlanta Hawks erzielte der Braunschweiger 17 Zähler - und knackte damit zehn Jahre nach seinem Wechsel in die NBA die Schallmauer von 10.000 Punkten.

Nach einer schwachen erste Hälfte, als Schröder und Co. schon mit zwölf Punkten zurücklag, drehte Toronto im dritten Viertel vor den eigenen Fans dann auf. Sie trafen acht Drei-Punkte-Würfe in Serie und insgesamt neun von zwölf Würfen aus der Distanz und legten so den Grundstein für den wichtigen Erfolg. In der Eastern Conference liegt Schröder mit den Raptors auf Platz zehn, in der Nacht zu Samstag geht es erneut gegen die Hawks weiter.