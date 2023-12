Rekord! Neuer NBA-Meilenstein für die deutschen Weltmeister-Brüder

Die Siegesserie der Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner mit den Orlando Magic in der NBA geht immer weiter: Durch das 130:125 über die Washington Wizards stellte das Team aus Florida mit dem neunten Erfolg in Folge den eigenen Franchise-Rekord ein.

Stellen die Magic den Siegrekord auf?

Bereits am Sonntag hat Orlando beim Auswärtsspiel gegen die Brooklyn Nets die Chance, einen neuen Siegrekord mit dann zehn Erfolgen in Serie aufzustellen. Auch gegen das Mittelfeldteam wartet wieder eine knifflige Aufgabe. "Es ist in dieser Liga immer schwer zu gewinnen", sagte Wagner.