NBA: Wagner-Brüder verpassen Historisches - kurioser Sieg für Theis und die Clippers

Beim letzten Schritt gestolpert: Die deutschen Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben mit Orlando Magic in der NBA mal wieder ein Spiel verloren und damit den alleinigen Franchise-Rekord verpasst.

Nach zuvor neun Siegen in Serie unterlag Orlando am Samstagabend bei den Brooklyn Nets deutlich mit 101:129, das Team um die Wagners muss sich nun mit der geteilten Bestmarke zufrieden geben.

Selbst Shaq scheiterte an der 10-Siege-Marke

Insgesamt viermal gelangen Magic neun Siege in Serie, zuletzt in der Saison 2010/11. Und auch das große Team aus der Saison 1994/95 um Shaquille O‘Neal und Penny Hardaway, damals Vizemeister, schaffte neun Siege in Serie - aber keinen zehnten.