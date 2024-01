Irres Duell zwischen NBA-Scharfschütze Curry und WNBA-Dreierqueen Ionescu: "Stephen vs. Sabrina"

Scharfschütze gegen Scharfschützin, Mann gegen Frau: Am Allstar-Wochenende der NBA kommt es in diesem Jahr zu einem ungewöhnlichen Duell. Stephen Curry von den Golden State Warriors, erfolgreichster Dreierschütze der Basketball-Profiliga, misst sich mit Starspielerin Sabrina Ionescu vom WNBA-Klub New York Liberty.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die US-Amerikanerin hält in der Frauen-Liga, Pendant zur NBA, den Saisonrekord für verwandelte Dreier.

Das mit Spannung erwartete Wettwerfen ("Stephen vs. Sabrina") findet am 17. Februar im Lucas Oil Stadium statt. In der Heimstätte der Indianapolis Colts aus der US-Profiliga NFL wird normalerweise Football gespielt.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Ionescu forderte Curry heraus, nachdem sie beim Dreierwettbewerb im Rahmen des WNBA-Allstar-Games 2023 mit 37 von 40 möglichen Punkten einen Rekord aufgestellt hatte. Nie zuvor war dies einem Profi aus der WNBA oder NBA gelungen.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Wir müssen das ein für alle Mal klären", sagte Curry vor wenigen Tagen am Rande des Spiels der Warriors gegen die Sacramento Kings. Ionescu reagierte prompt bei X: "Lass es uns durchziehen!! Wir sehen uns an der Dreierlinie."