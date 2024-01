NBA: Rebound-Monster! Hartenstein brilliert - Kleber gibt Comeback

Der Deutsch-Amerikaner Isaiah Hartenstein hat mit dem nächsten herausragenden Auftritt in der NBA erneut für Aufsehen gesorgt. Der formstarke Center holte beim 106:94 (53:57) seiner New York Knicks in der Profiliga bei den Memphis Grizzlies gleich 20 Rebounds, so viele waren ihm erst einmal in seiner Karriere gelungen. Dazu steuerte der 25-Jährige zwölf Punkte und zwei Assists zum Sieg bei.