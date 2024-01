NBA-Knall! Höchstdotierter Trainer-Vertrag der Historie für Heat-Coach

Dass in den nordamerikanischen Profiligen schier unglaubliche Summe für Transfers und Verträge die Seite des Ladentisches wechseln, ist keine Seltenheit mehr – für Spieler wohlgemerkt. Nun aber hatte Eric Spoelstra, Trainer der Miami Heat in der NBA, seinen großen Zahltag.

Und das nicht ohne Grund: Obwohl die Miami Heat, bei denen Spoelstra seit nunmehr fast 17 Jahren als Headcoach fungiert, in der laufenden Saison nur eine Statistik von 21 Siegen bei 15 Niederlagen aufweisen und im oberen Mittelfeld der Eastern Conference rangieren, weiß das Front Office genau, was sie an ihrem langjährigen Coach haben.