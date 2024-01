NBA: Schröder ohne Glanz, aber mit wichtigem Sieg

Trotz einer mäßigen Vorstellung von Weltmeister Dennis Schröder haben die Toronto Raptors in der NBA ihre Niederlagenserie beendet. Gegen die Miami Heat um Superstar Jimmy Butler gelang ein wichtiger 121:97-Sieg, für die Raptors war es der erste Erfolg nach zuvor vier Pleiten am Stück. Schröder kam auf neun Punkte und sechs Assist, dennoch lagen die Raptors nie in Rückstand. Mit 16 Siegen und 25 Niederlagen sind die Raptors im Osten Zwölfter unter 15 Teams.