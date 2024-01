NBA: „Sind sch****!“ LeBron James wütet nach nächster Lakers-Pleite

Als LeBron James nach der Partie in der Umkleide von den Journalisten auf die aktuelle Situation seiner Los Angeles Lakers in der NBA angesprochen wurde, hielt sich der Superstar nicht zurück.

Damit hat Los Angeles vier Partien in Serie verloren und in den vergangenen elf Spielen nur zwei mal gewonnen. Die Playoffs geraten deshalb schon früh in der Saison in Gefahr.