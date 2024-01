NBA-Star Rubio kündigt Rücktritt an - und offenbart psychische Probleme

Basketball-Star Ricky Rubio hat am Donnerstag seinen Rücktritt aus der NBA bekannt gegeben. Der 33-Jährige hatte sich bereits Ende August aus dem Team zurückgezogen. Rubio erklärt seinen Rücktritt damit, dass er mit seiner mentalen Gesundheit zu kämpfen hat.

„Der 30. Juli war einer der härtesten Nächte meines Lebens. Meine Gedanken waren an einem dunkeln Ort. Ich wusste irgendwie, dass ich in diese Richtung gehen würde, aber ich habe nie gedacht, dass ich die Situation nicht unter Kontrolle hätte. Am nächsten Tag beschloss ich, meine berufliche Laufbahn zu beenden“, schrieb der Basketball-Profi auf X.