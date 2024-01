NBA: Trade! Schröder verliert bei Toronto nächsten Star-Mitspieler

Siakam ist Champion und zweimaliger All-Star

Wie „Woj“ ebenfalls erläutert, sollen auch die New Orleans Pelicans in den Deal involviert sein. Die Franchise aus Lousiana gibt Kira Lewis Jr. an die Raptors ab und schickt den Pacers einen Zweitrundenpick.

Der 29-Jährige kam in der laufenden Saison 39-mal für die Toronto Raptors zum Einsatz und erzielte durchschnittlich 22,2 Punkte pro Spiel. Damit ist er in der Liga einer der großen Stars. Siakam ist bereits der zweite Leistungsträger, der die Raptors in den vergangenen Wochen per Trade verlässt. Im Dezember verschifften die Kanadier OG Anunoby zu den New York Knicks.