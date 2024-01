NBA: Wagner-Brüder verlieren deutsches Duell mit Kleber - Doncic glänzt

Welch ein Thriller! Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben in der NBA das deutsche Duell mit Maxi Kleber verloren. Die Brüder unterlagen mit Orlando Magic 129:131 bei den Dallas Mavericks.

Hartenstein feiert siebten Sieg in Folge

Isaiah Hartenstein feierte mit den New York Knicks den siebten Sieg in Folge. Beim 113:92 bei den Charlotte Hornets verbuchte Hartenstein zehn Punkte, vier Rebounds und einen Assist. Die Knicks haben sich in der Eastern Conference auf den vierten Rang vorgearbeitet.