NBA: Heftige Rangelei - Heat-Star Jimmy Butler fliegt

Heftige Rudelbildung in der NBA ! Der 106:95-Sieg der Miami Heat gegen die Orleans Pelicans wurde von einer minutenlangen Auseinandersetzung zwischen Spielern und Offiziellen beider Teams überschattet.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Was war passiert? Auslöser der wilden Szenen kurz nach Beginn des letzten Viertels war eine Balleroberung von Zion Williamson gegen Butler, anschließend hinderte Kevin Love Williamson mit einem Klammergriff unter dem Korb am Wurf. Williamson fiel anschließend zu Boden, woraufhin Marshall aufs Feld stürmte. Es kam zu einem unübersichtlichen Handgemenge, in das zwischenzeitlich fast alle Spieler beider Teams involviert waren.