NBA-Schock: Neue Details zu Embiid-Verletzung

Superstar Joel Embiid wird den Philadelphia 76ers auf unbestimmte Zeit fehlen. Bereits am vergangenen Dienstag hat der wertvollste Spieler (MVP) der vergangenen NBA-Saison in seinem linken Knie eine Verletzung am Außenmeniskus erlitten. Im Spiel gegen die Golden State Warriors war Gegenspieler Jonathan Kuminga unglücklich auf das Bein des Centers gefallen.