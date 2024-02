Neuer Coach für Schröder: Nets befördern Assistenztrainer

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und die Brooklyn Nets gehen mit einem Interimstrainer in die restliche Saison in der NBA. Wie das Team aus New York am Dienstag bekannt gab, wird der bisherige Assistenztrainer Kevin Ollie die Rolle von Jacque Vaughn übernehmen. Der bisherige Headcoach war während der Allstar-Game-Pause am Montag entlassen worden.