Schröder glänzt bei Kantersieg der Nets

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat die Brooklyn Nets in der NBA mit seiner bislang besten Vorstellung seit dem Wechsel von den Toronto Raptors zu einem Kantersieg geführt. Beim 111:86 bei den Memphis Grizzlies war der Basketball-Weltmeister aus Braunschweig mit 18 Punkten Topscorer seines Teams, im sechsten Einsatz für die Nets stand der Point Guard zum zweiten Mal in der Starting Five.