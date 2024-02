NBA: Ganz bitterer Auftritt für Schröder! Ohne Punkt bei nächster Raptors-Pleite

Es war ein Auftritt zum Abhaken! Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit seinen Toronto Raptors in der NBA die nächste Niederlage kassiert und dabei persönlich einen bitteren Abend erlebt. Der Kapitän der Nationalmannschaft blieb beim 100:138 bei den New Orleans Pelicans ohne einzigen Punkt und vergab all seine vier Wurfversuche. Allerdings konnte der Point Guard fünf Assists beisteuern.