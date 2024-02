"Werde dich abstechen": Ex-NBA-Star von früherem SGE-Profi attackiert

Der ehemalige NBA -Star Nemanja Bjelica ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge vom früheren Eintracht-Frankfurt -Profi Nikola Petkovic in einem Einkaufszentrum der serbischen Hauptstadt Belgrad attackiert worden.

Was der Auslöser für den augenscheinlichen Konflikt in einer in dem Einkaufszentrum gelegenen Spielhalle gewesen sein mag, ist unklar.