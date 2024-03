Dallas mit Statement-Sieg - Davis überragt für die Lakers

Die Dallas Mavericks haben ihre Siegesserie in der NBA eindrucksvoll fortgesetzt und Kurs auf die Playoffs genommen. Die Texaner ließen dem direkten Konkurrenten Sacramento Kings beim 132:96 keinerlei Chance und feierten den fünften Sieg in Folge. Maxi Kleber blieb in etwas mehr als zehn Minuten Spielzeit ohne Punkte.