James erreicht NBA-Meilenstein von 40.000 Punkten

Basketball-Superstar LeBron James hat als erster Spieler in der NBA die Schallmauer von 40.000 Punkten in der regulären Saison durchbrochen. Der 39 Jahre alte US-Amerikaner erzielte im zweiten Viertel der Partie seiner Los Angeles Lakers gegen die Denver Nuggets den für den Meilenstein benötigten neunten Zähler. In der anschließenden Auszeit erhielt James Standing Ovations, dazu wurde ein Video mit den größten Höhepunkten seiner Karriere gezeigt.