Jokic und Co. spielen in Abu Dhabi

Nikola Jokic und die Denver Nuggets werden von der NBA zur Promotion-Tour nach Abu Dhabi geschickt. Wie die nordamerikanische Basketball-Profiliga bekannt gab, tritt der aktuelle Champion am 4. und 6. Oktober im Rahmen der Saisonvorbereitung in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu zwei Duellen gegen die Boston Celtics an.