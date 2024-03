NBA-Aktion des Jahres? "Die Leute verstehen gar nicht, was sie da gesehen haben"

„Ich kriege da eine Gänsehaut. Ich habe immer davon geträumt, solch einen Dunk zu machen, weil ich das in meiner Kindheit von Vince Carter und Tracy McGrady gesehen habe“, zeigte sich Edwards emotional.

NBA-Kollege: „Wildeste Aktion, die ich in meinem Leben gesehen habe“

Diese Aktion versetzt eine ganze Halle in Ekstase

„Ich glaube, dass die Leute gar nicht verstehen, was sie da gesehen haben. Geht mal zur Freiwurflinie, macht einen Schritt und versucht zu dunken, dann werdet ihr verstehen, was zur Hölle er da gemacht hat. Das ist die wildeste Aktion, die ich je in meinem Leben gesehen habe“, kommentierte Nickeil Alexander-Walker.