NBA: Kleber und Mavericks verlieren erneut

Die Dallas Mavericks mit dem deutschen Basketball-Profi Maxi Kleber suchen in der NBA weiter die Konstanz. Die Texaner unterlagen in der nordamerikanischen Profiliga den Philadelphia 76ers trotz eines guten Comebacks mit 116:120 und haben vier der letzten fünf Spiele verloren. Davor hatte Dallas eine Serie von sieben Siegen in Folge hingelegt.