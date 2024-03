NBA: LeBron James und Rapper Drake steigen in Golf-Sport ein

Der Basketballer und der Musiker sind Teil einer Gruppe, die insgesamt drei Milliarden Dollar (rund 2,78 Milliarden Euro) in die PGA-Tour pumpen.

Drake schwärmt vom Golf-Sport

Drake wird in einem Statement zu dem Deal zitiert. „Golf kann so viel mehr sein als ein Sport“, sagte der Star-Rapper, der mit dem Sport einige seiner schönsten Kindheitsmomente in Verbindung bringt, und ergänzte: „In einen Sportverein zu investieren ist das eine, aber einer der größten Ligen der Welt zu helfen, sich neu aufzustellen, ist eine unglaubliche Möglichkeit und ich bin stolz, ein Teil davon zu sein.“