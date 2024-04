Bittere Niederlage für Hartenstein - Oklahoma in Play-offs

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den New York Knicks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die nächste bittere Niederlage hinnehmen müssen. Starke 17 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Assists des 25-Jährigen waren nicht genug, um das 112:113 der New York Knicks gegen die Oklahoma City Thunder zu verhindern.