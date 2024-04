Bruder beleidigt! Pacers-Star enthüllt Rassismus-Skandal in der NBA

Tyrese Haliburton hatte Redebedarf. Der Guard der Indiana Pacers berichtete nach Spiel 2 der ersten Playoff-Runde zwischen den Pacers und den Milwaukee Bucks (125:108) von einem rassistischen Vorfall, der sich bereits während des ersten Spiels in Milwaukee abgespielt habe.

Haliburtons jüngerer Bruder sei von einem Fan mit dem N-Wort beschimpft worden, als er während der Partie gegen die Bucks in Milwaukee auf der Tribüne saß.

Bruder mit N-Wort beleidigt

„Mein kleiner Bruder auf der Tribüne wurde neulich mit dem N-Wort beschimpft“, sagte Haliburton. „Für uns als Familie war es wichtig, das einfach anzusprechen. Und es war wichtig, dass wir darüber sprachen, denn das passte einfach niemandem in unserer Familie“, erklärte der 24-Jährige während seiner Pressekonferenz nach dem 125:108-Sieg der Pacers am Dienstagabend.

Haliburton wurde etwa 150 Kilometer von Milwaukee entfernt in Oshkosh, Wisconsin, geboren. Er hat drei Brüder (zwei ältere und einen jüngeren) und sagte, seine unmittelbare Familie sei mit ihm zum Start der Playoffs in der Stadt gewesen. Es ist sein Playoff-Debüt in seinem Heimatstaat.