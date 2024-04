Hartenstein mit Foulproblemen - Matchbälle für die Knicks

Isaiah Hartenstein steht mit den New York Knicks in den Play-offs der Basketball-Profiliga NBA dicht vor dem Sprung ins Viertelfinale. Angeführt vom glänzend aufgelegten Jalen Brunson gewann das Team um den deutschen Center am Sonntag bei den Philadelphia 76ers 97:92 und führt jetzt in der Best-of-seven-Serie mit 3:1. Spiel fünf findet in der Nacht zu Mittwoch in New York statt, die Knicks haben zu Hause den ersten von drei Matchbällen.