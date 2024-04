Hartensteins Knicks starten mit Sieg in die Play-offs

Isaiah Hartenstein und die New York Knicks sind mit einem Sieg in die Play-offs der Basketball-Profiliga NBA gestartet. Das zweitbeste Team der Eastern Conference in der regulären Saison besiegte die Philadelphia 76ers zum Auftakt der Best-of-seven-Serie im Madison Square Garden mit 111:104. Center Hartenstein kam in 18 Minuten Spielzeit auf sechs Punkte und sieben Rebounds.