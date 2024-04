Herbert hofft auf Schröder-Zukunft in Brooklyn

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert würde eine Zukunft von Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder bei den Brooklyn Nets begrüßen. „Ich hoffe, er bleibt in Brooklyn. Ich glaube, er hat dort ein Zuhause gefunden mit dem Team und der Organisation“, sagte Herbert bei Sport1. Schröder war im Verlauf der NBA-Saison von den Toronto Raptors nach New York gewechselt, hatte mit seinem neuen Team aber die Play-offs verpasst.

In der Meisterrunde blickt Herbert daher vor allem auf Center Daniel Theis (Los Angeles Clippers) und die Brüder Moritz und Franz Wagner (Orlando Magic) - und traut dem Team von Theis aktuell etwas mehr zu. "Für Orlando ist es dieses Jahr wohl noch zu früh aber in zwei bis drei Jahren könnte es ein Team sein, das für Großes bestimmt ist", sagte der 65-Jährige: "In diesem Jahr gebe ich den Clippers gute Chancen, weit zu kommen."