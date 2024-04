Lebenslange Sperre für NBA-Profi: "Eine Todsünde"

Die NBA macht Ernst - und ihre Androhung wahr! Wegen Wettbetrugs wird Jontay Porter in der stärksten Basketball-Liga der Welt lebenslänglich gesperrt.

Die NBA veröffentlichte am Mittwoch eine entsprechende Mitteilung, in der es zu der harten Bestrafung des Centers der Toronto Raptors hieß: „Eine Untersuchung der Liga ergab, dass Porter gegen die Ligaregeln verstoßen hat, indem er vertrauliche Informationen an Sportwettende weitergab, seine eigene Teilnahme an einem oder mehreren Spielen zu Wettzwecken einschränkte und auf NBA-Spiele wettete.“

NBA-Commissioner Silver: „Eine Todsünde“

NBA-Commissioner Adam Silver hatte die Entscheidung bereits in der Vorwoche nach der jährlichen Vorstandssitzung der Liga in New York angedeutet und erklärt: „Es ist eine Todsünde, die ihm vorgeworfen wird, und die ultimative, extreme Option, die ich habe, ist, ihn vom Spiel zu verbannen.“

Die NBA sah es nun zudem als erwiesen an, dass Porter von Januar bis März 2024, als er mit den Raptors oder der G-League-Tochter der Franchise aus Toronto unterwegs war, mindestens 13 Wetten auf NBA-Spiele über das Online-Wettkonto eines Mitarbeiters abschloss. Die Wetteinsätze beliefen sich auf mehr als 50.000 US-Dollar.

Gegen Porter war seit Wochen ermittelt worden. Während mehrerer Spiele der Kanadier in der laufenden Saison waren mutmaßlich ungewöhnliche Wetten auf Porters Leistung registriert worden.

So war auch der Verdacht aufgekommen, der 24-Jährige habe sich bewusst auswechseln lassen, um Wettgewinne zu ermöglichen.

So auch unlängst im Spiel am 20. März gegen die Sacramento Kings (89:123): Porter agierte nur drei Minuten auf dem Feld und gab dann an, er fühle sich krank.

