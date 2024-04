Klatsche für Chicago Bulls - Miami Heat und New Orleans Pelicans ergattern Playoff-Tickets

Vorjahresfinalist Miami Heat und die New Orleans Pelicans haben sich die letzten Tickets für die Playoffs der Basketball-Profiliga NBA gesichert.

Miami gewann das Play-in-Duell mit den Chicago Bulls in eigener Halle deutlich mit 112:91 und bekommt es in der Endrunde mit Hauptrundenprimus Boston Celtics zu tun. Das erste Spiel der Best-of-seven-Serie steigt bereits am Sonntag.