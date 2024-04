NBA: Gala von Franz Wagner - Orlando gleicht Serie aus

Wagner bestach im Spiel nicht nur mit seinen überragenden 34 Punkten, sondern legte auch starke 13 Rebounds auf. Zudem brauchte der Nationalspieler nur 17 Würfe, von denen er satte 13 Versuche traf, um auf seine Punkte zu kommen. Der 22-Jährige war damit der jüngste Spieler seit Mitch Kupchak, der zwischen 1976 und 1986 in der NBA spielte, der in einem Playoff-Spiel mindestens 30 Punkte, 10 Rebounds bei einer Wurfquote von über 75 Prozent auflegte.

Nach neun Punkten Rückstand zur Pause drehten die Gastgeber aus Florida in Durchgang zwei mächtig auf. Allein das dritte Viertel ging mit 27 Punkten Unterschied an Orlando, dies sorgte für die Vorentscheidung. Wagners älterer Bruder Moritz kam auf sieben Punkte, vier Rebounds und zwei Assists.

NBA: Franz Wagner nach Offensive-Show gefeiert

Am Dienstagabend (Ortszeit) geht die Best-of-seven-Serie in Cleveland in Spiel fünf, danach hat Orlando wieder Heimrecht. Ein mögliches Spiel sieben würde in der Halle der Cavaliers am 5. Mai stattfinden.