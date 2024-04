NBA: Trainer Finch nach Zusammenprall verletzt

Minnesota-Trainer Chris Finch ist der Einzug ins Viertelfinale der NBA-Playoffs teuer zu stehen gekommen. Der 56-Jährige zog sich in Spiel vier seiner Minnesota Timberwolves gegen die Phoenix Suns (122:116) offenbar einen Riss der Patellasehne zu, wie US-Medien berichteten.

Knapp zwei Minuten vor Ende der Partie, mitten in der Crunchtime, versuchte Mike Conley nahe der Außenlinie an Devin Booker vorbeizudribbeln. Nach einem leichten Schubser von Booker gegen Conley konnte dieser nicht mehr bremsen und kollidierte mit seinem eigenen Trainer. Gleich nach dem Zusammenprall fasste sich Finch an sein rechtes Knie.